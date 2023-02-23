В «Луки Парке» прошла большая реконструкция событий трёх эпох

20:40, 23 февраля 2023, ПАИ

23 февраля в «Луки Парке» прошла большая реконструкция событий трёх эпох.

Сегодня с 12:00 до 17:00 в парке отдыха проходила большая выставка трёх эпох, созданная силами великолукских клубов реконструкции «Победа» и «Великие Луки»: были представлены ранее Средневековье, времена Великой Отечественной войны и реальное время (СВО).

На выставке раннего Средневековья было представлено оружие того времени, кольчуги, арбалеты и многое другое. Военное время 1941–1945 гг. продемонстрировали военная форма, макеты пулемётов, миномётов, вся линия стрелкового оружия, мотоциклы. Выставку реального времени (СВО) сопровождали современное снаряжение и макеты. Кроме этого, реконструкторы подробно рассказали гостям парка обо всех представленных эпохах.