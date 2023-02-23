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Народный костюм объединил разные специальности Псковского колледжа искусств в творческом проекте

Народный костюм в дипломной работе Романа Пятницына. Фото Вконтакте

В выставочном зале на Набате торжественно открылась дипломная фотовыставка выпускника специализации фото и видеотворчество Романа Пятницына.

В экспозиции представлена серия фоторабот, отражающих тему народной культуры и русского костюма.

Серия создавалась в течение полутора лет. За это время было отснято много разнообразного материала. Съемки проводились в Пскове, Изборске, Мальской долине, Платишино.
Костюмы, запечатлённые на фотографиях, принадлежат студентке выпускного курса специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Ольге Зининой. Часть костюмов сшита ею, часть приобретена у мастеров. Гости выставки могли увидеть костюмы не только на фото.

Читатели ПАИ могут оценить фотоработы Романа Пятницына по ссылке.

 

 

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