Народный костюм объединил разные специальности Псковского колледжа искусств в творческом проекте

22:32, 23 февраля 2023, ПАИ

В выставочном зале на Набате торжественно открылась дипломная фотовыставка выпускника специализации фото и видеотворчество Романа Пятницына.

В экспозиции представлена серия фоторабот, отражающих тему народной культуры и русского костюма.



Серия создавалась в течение полутора лет. За это время было отснято много разнообразного материала. Съемки проводились в Пскове, Изборске, Мальской долине, Платишино.

Костюмы, запечатлённые на фотографиях, принадлежат студентке выпускного курса специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Ольге Зининой. Часть костюмов сшита ею, часть приобретена у мастеров. Гости выставки могли увидеть костюмы не только на фото.



Читатели ПАИ могут оценить фотоработы Романа Пятницына по ссылке.



