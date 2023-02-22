Владимир Путин предложил новый состав Общественной палаты

12:33, 24 февраля 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты, предложив кандидатов, сообщает Lenta.ru.

Уточняется, что глава государства определил кандидатуры 40 граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. При этом, как указали в Кремле, не менее половины кандидатур представляют союзы и объединения, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп.

В течение 30 дней общественные палаты российских регионов должны избрать из своего состава по одному представителю в общероссийскую Общественную палату. В ее новый состав впервые войдут представители общественных палат новых российских регионов.

В октябре 2022 года Путин ввел возвращенного из США летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты. 27 апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Обмен состоялся на территории Турции.

Действующий седьмой состав Общественной палаты был утвержден в 2020 году.