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Политика

Владимир Путин предложил новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты, предложив кандидатов, сообщает Lenta.ru.

Уточняется, что глава государства определил кандидатуры 40 граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом. При этом, как указали в Кремле, не менее половины кандидатур представляют союзы и объединения, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп.

В течение 30 дней общественные палаты российских регионов должны избрать из своего состава по одному представителю в общероссийскую Общественную палату. В ее новый состав впервые войдут представители общественных палат новых российских регионов.

В октябре 2022 года Путин ввел возвращенного из США летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты. 27 апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Обмен состоялся на территории Турции.

Действующий седьмой состав Общественной палаты был утвержден в 2020 году.

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