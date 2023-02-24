Псковские учителя отмечены благодарностью Сергея Кириенко
Группа псковских педагогов отмечена благодарностью первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Среди получивших награду — Вера Гордина (МБОУ ПИЛГ, г. Псков), Наталья Прохорова (МБОУ МПЛ № 8, г. Псков), Вера Фёдорова (МБОУ «Пыталовская средняя школа им. А. А.Никонова»).
Награду педагоги получили на образовательной сессии педагогов-наставников, которая проходила в Севастополе с 19 по 22 февраля. Учителя из Пскова поехали в Севастополь для повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Эффективные инструменты наставничества».
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24 февраля 2023
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