Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Учёные Австралии нашли способ понизить количество сахара в соках

Сок с малым содержанием сахара научились производить учёные. Фото: pxhere. Лицензия Creative Commons

Национальное научное агентство Австралии разработало новую технологию, которая способна снизить уровень сахара во фруктовых соках на две трети (66 %), пишет ТАСС. Об этом в понедельник сообщила австралийская вещательная корпорация ABC, ссылаясь на исследование Государственного объединения научных и прикладных исследований.

Новая технология основана на ферментации, которая превращает натуральные сахара во фруктовых соках в сложные углеводы, тем самым снижая уровень содержания сахара.

«В соке нет добавок, нет подсластителей, и это позволяет сохранить питательную ценность сока без такого большого количества сахара», — пояснила член исследовательской группы Джемма Хауэллс. Она добавила, что в конечном продукте содержится меньше калорий и больше антиоксидантов при меньшем количестве сахара.

Исследователи из Государственного объединения научных и прикладных исследований надеются, что новая технология будет способствовать улучшению общего качества соков.

Считается, что в стандартной упаковке фруктового сока в 0,5 л может содержаться до 10 чайных ложек натурального сахара, что значительно превышает рекомендуемую суточную норму для взрослых.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 февраля 2023

Госдеп США включил Михаила Ведерникова в санкционные списки
24 февраля 2023

Учёные Австралии нашли способ понизить количество сахара в соках
23 февраля 2023

Крымский сенатор назвал взлом российских радиостанций киевскими властями «позорным делом»
21 февраля 2023

Дмитрий Шахов - о послании президента: Интересны инициативы по международной политике
21 февраля 2023

Псковские десантники продолжают выбивать силы ВСУ с позиций под Кременной
19 февраля 2023

Труп женщины найден на границе Литвы и Беларуси

18 февраля 2023

600 подарков для Псковской дивизии собрали «жёны героев»
16 февраля 2023

25 совместных мероприятий проведут Псков и Витебск в этом году

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...