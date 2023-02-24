Учёные Австралии нашли способ понизить количество сахара в соках
Национальное научное агентство Австралии разработало новую технологию, которая способна снизить уровень сахара во фруктовых соках на две трети (66 %), пишет ТАСС. Об этом в понедельник сообщила австралийская вещательная корпорация ABC, ссылаясь на исследование Государственного объединения научных и прикладных исследований.
Новая технология основана на ферментации, которая превращает натуральные сахара во фруктовых соках в сложные углеводы, тем самым снижая уровень содержания сахара.
«В соке нет добавок, нет подсластителей, и это позволяет сохранить питательную ценность сока без такого большого количества сахара», — пояснила член исследовательской группы Джемма Хауэллс. Она добавила, что в конечном продукте содержится меньше калорий и больше антиоксидантов при меньшем количестве сахара.
Исследователи из Государственного объединения научных и прикладных исследований надеются, что новая технология будет способствовать улучшению общего качества соков.
Считается, что в стандартной упаковке фруктового сока в 0,5 л может содержаться до 10 чайных ложек натурального сахара, что значительно превышает рекомендуемую суточную норму для взрослых.
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