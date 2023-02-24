Учёные Австралии нашли способ понизить количество сахара в соках

20:24, 24 февраля 2023, ПАИ

Национальное научное агентство Австралии разработало новую технологию, которая способна снизить уровень сахара во фруктовых соках на две трети (66 %), пишет ТАСС. Об этом в понедельник сообщила австралийская вещательная корпорация ABC, ссылаясь на исследование Государственного объединения научных и прикладных исследований.

Новая технология основана на ферментации, которая превращает натуральные сахара во фруктовых соках в сложные углеводы, тем самым снижая уровень содержания сахара.

«В соке нет добавок, нет подсластителей, и это позволяет сохранить питательную ценность сока без такого большого количества сахара», — пояснила член исследовательской группы Джемма Хауэллс. Она добавила, что в конечном продукте содержится меньше калорий и больше антиоксидантов при меньшем количестве сахара.

Исследователи из Государственного объединения научных и прикладных исследований надеются, что новая технология будет способствовать улучшению общего качества соков.

Считается, что в стандартной упаковке фруктового сока в 0,5 л может содержаться до 10 чайных ложек натурального сахара, что значительно превышает рекомендуемую суточную норму для взрослых.