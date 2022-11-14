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Общество

Эндокринолог рассказал, как избежать сахарного диабета второго типа

До половины новых случаев сахарного диабета второго типа можно избежать при снижении избыточного веса - минимальном потребления сладких и жирных продуктов, исключении алкогольных напитков и увеличении физической активности. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов.

Он отметил, что необходимо ограничить употребление жирной пищи, исключить крепкие алкогольные напитки, а потребление некрепких снизить до минимума. При этом важно пить достаточно жидкости - до двух литров в день - и есть четыре-пять раз в сутки, пишет РИА Новости.

«На физическую активность надо выделять не менее 150 минут в неделю, например активно ходить, плавать, бегать, ездить на велосипеде. Следование этим правилам должно привести к снижению избыточной массы тела и улучшению показателей углеводного обмена», - добавил врач.

Михаил Анциферов подчеркнул, что первое исследование распространенности сахарного диабета второго типа на территории России показало, что ранние нарушения углеводного обмена зафиксированы практически у 20 % взрослого населения России в возрасте 20-79 лет. Причем клинические симптомы при предиабете отсутствуют. То есть человек может быть близок к проявлению диабета, но даже не чувствовать никаких симптомов.

По его слвоам, к симптомам сахарного диабета также относятся сухость во рту, жажда, выделение большого количества мочи, слабость, зуд кожи. Если не обращать внимание на ранние признаки сахарного диабета, то это может привести к развитию тяжелых осложнений: поражаются глаза, почки, ноги, сердечно-сосудистая система.

Ранее сообщалось, что в мире отмечают День борьбы с диабетом.

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