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Общество

В южных районах Псковской области ожидаются сильные снегопады

Ночью и в первой половине дня 26 февраля местами в Псковской области, преимущественно в южных районах, ожидается сильный снег, предупреждает МЧС региона.

Рекомендации для населения:

  • Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности оставайтесь дома.
  • Если вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждения.
  • Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.
  • Пешеходам необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений. Постарайтесь быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости ещё один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.
  • Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек.
  • Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.
  • За пределами населённых пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости.
  • На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнём.

МЧС напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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