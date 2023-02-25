В южных районах Псковской области ожидаются сильные снегопады
Ночью и в первой половине дня 26 февраля местами в Псковской области, преимущественно в южных районах, ожидается сильный снег, предупреждает МЧС региона.
Рекомендации для населения:
- Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности оставайтесь дома.
- Если вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждения.
- Если обильные осадки застали вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад.
- Пешеходам необходимо внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений. Постарайтесь быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости ещё один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.
- Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек.
- Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу.
- За пределами населённых пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от неё за пределы видимости.
- На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнём.
МЧС напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.
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