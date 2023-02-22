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Политика

Российский банки системы UnionPay советуют обналичить деньги

Российские банки, попавшие накануне под новые санкции США и Великобритании, начали предупреждать своих клиентов о возможном отключении за рубежом выпущенных в РФ карт китайской платежной системы UnionPay. Об этом сообщает Российская газета.

Под санкции попали пять банков, выпускающих в России карты этой платежной системы. Это «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Зенит», «Приморье» и МТС-банк.

МТС-банк посоветовал своим клиентам, находящимся сейчас за границей, снять деньги с карты UnionPay.

«Если вы за рубежом, рекомендуем снять деньги с карты UnionPay. Для этого воспользуйтесь банкоматом со значком платежной системы UP», - пояснили в пресс-службе банка.

Аналогичное заявление распространил и банк «Приморье».

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