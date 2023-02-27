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Общество

Псковские профсоюзы добились выплаты «подъёмных» молодому медработнику

Псковский облсовпроф помог выпускнице учреждения среднего профобразования получить единовременную выплату при первом трудоустройстве в государственное медицинское учреждение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Отдел кадров медицинского учреждения отказал псковичке в предоставлении «подъемных» выплат в размере 50 тысяч рублей, мотивируя свое решение тем, что она во время учебы уже работала в другом лечебном учреждении.

Псковичка обратилась за правовой помощью в Псковский областной профсоюз работников здравоохранения. Ей пояснили, что, согласно закону Псковской области от 26.12.2016 года № 1727 «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Псковской области», специалистам со средним медицинским образованием в возрасте до 45 лет при первом трудоустройстве в государственную медорганизацию предоставляется единовременная выплата - 50 000 рублей.

Решение о предоставлении выплаты принимает комитет по здравоохранению Псковской области, куда работник должен обратиться с заявлением и установленным перечнем документов.

В данном случае заявление медработника было рассмотрено положительно и ей выплачены «подъемные» в установленном размере.

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