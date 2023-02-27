Вовлечение сельхозугодий в оборот и продажу древесины обсудил комитет по природопользованию

19:59, 27 февраля 2023, ПАИ

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию провёл очередное заседание, на котором депутаты обсудили не только предстоящие вопросы февральской сессии, но и ряд проблем. В рамках согласования изменений госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области» депутаты привлекли внимание к ситуации с вовлечением неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Об этом сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

«У нас где-то 500 тысяч гектаров пашни, а в оборот вовлечено только 250 тысяч, это 50 %. Непочатый край работы», — охарактеризовал положение дел председатель парламентского комитета Андрей Козлов. Депутат поинтересовался, почему при этом средства на ввод в эксплуатацию сельхозземель, выделенные региону в прошлом году Минсельхозом, были возвращены в федеральный бюджет.

Заместитель председателя правительственного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Александр Никандров подтвердил, что 26 млн рублей были возвращены, однако, по его словам, причина в изменившихся условиях программы. «Проекты мелиорации отбирает исключительно Минсельхоз, и мы не можем перераспределить эти целевые средства какому-то другому производителю», — уточнил представитель исполнительного органа.

Андрей Козлов поинтересовался, позволит ли такой подход участвовать в федеральной программе фермерам, владеющим, например, до 100 гектаров земли. Александр Никандров заверил, что такая возможность у небольших сельхозпроизводителей есть, причём федеральные средства можно получить не только на будущие мероприятия по мелиорации, но и за уже выполненные проекты.

Ещё одна тема, ставшая предметом парламентского обсуждения, связана с законодательным регулированием использования лесов и определением права собственности на древесину. С просьбой ускорить принятие соответствующего закона в федеральные органы власти обратились депутаты из Карелии.

«Для Псковской области проблема тоже актуальна, — предложил поддержать обращение коллег Андрей Козлов. — Мы часто видим, что когда идут какие-то линейные объекты, лес выкладывается, а потом лежит, захламляя, потому что никто не может эту древесину ни реализовать, ни купить законным путём». Андрей Козлов признался, что не раз слышал от сельских жителей жалобы, что «топить обрезной доской выходит дешевле, чем древесиной».

Позицию парламентария разделил первый заместитель председателя правительственного комитета по природным ресурсам и экологии Сергей Екимов: сейчас древесина реализуется через Росимущество, что затягивает процесс до полугода, за это время она зачастую становится уже неликвидной.

«Использование договоров купли-продажи позволит в ускоренном режиме реализовывать древесину, что улучшит пожарную ситуацию, санитарную обстановку и избавит леса от захламлённости», — поддержал депутатов представитель исполнительного органа.

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию направит в Карелию своё решение о поддержке их обращения.