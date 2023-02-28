Псковские политики высказались о преобразовании районов в округа

13:31, 28 февраля 2023, ПАИ

На сессии Псковского областного Собрания началось обсуждение серии законопроектов о преобразовании ряда районов Псковской области в муниципальные округа. Псковские политики высказались относительно предстоящих изменений, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Олег Брячак из фракции «Справедливая Россия» заявил, что «некоторые политические силы пытаются сделать хайп на этом вопросе».

Петр Алексеенко из фракции КПРФ парировал, отметив: «Олег Михайлович, наверное, не проживал в то советское время. Тогда были сельсоветы, товарно-молочные фермы. Сейчас население сокращается и, действительно, депутатов не подобрать. Говорят, нет денег. У нас 300 млрд долларов заморожено на Западе. Нам эти деньги не помешали бы. Развитием деревни надо заниматься. Мы проголосуем против».

«На протяжении всего времени обсуждения за несколько месяцев я не услышал ни одного аргумента против, - подчеркнул Виктор Остренко из фракции «Единая Россия». - В моем избирательном округе с инициативой вышли три района, и ни в одном из них мы не столкнулись с тем, что мнения разделились. Федеральный закон об МСУ предусматривает возможность иных форм местного самоуправления, например ТОС. Уважаемые коллеги из КПРФ, возьмите на себя ответственность в организации ТОС и увидите инструменты развития, привлечения средств в деревню».

Армен Мнацаканян согласился с коллегой по фракции, добавив, что «как только в сетях появляется информация об инициативе преобразования в муниципальные округа, как тут же налетают коршунами не жители Псковской области, а так называемые политтехнологи из Санкт-Петербурга».