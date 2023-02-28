196 рогов изъяли псковские таможенники у гражданина Молдавии

14:39, 28 февраля 2023, ПАИ

196 рогов изъяли псковские таможенники у гражданина Молдавии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

40 кг незадекларированных рогов мужчина попытался вывезти из Псковской области в Латвию через пост «Бурачки». Рога изъяты и направлены на экспертизу.

«Принадлежат ли дериваты парнокопытным млекопитающим – сайгакам, определит специалист. Экспертиза определит и их стоимость. Численность сайгаков за последнее столетие значительно снизилась, сейчас эти животные внесены в Международную Красную книгу со статусом «Вид на грани исчезновения». На основании исследований будут приняты меры юридической ответственности гражданина Молдовы», – рассказал начальник таможенного поста Денис Партоменко.