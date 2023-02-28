В Собрании упростили процедуру проведения дистанционных заседаний комитетов

14:37, 28 февраля 2023, ПАИ

Проводить заседания в дистанционном формате парламентские комитеты смогут без решения Совета Собрания – по собственному усмотрению. Такая норма теперь закреплена в регламенте работы регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе ПОСД.

Практика участия депутатов в заседаниях с применением видео-конференц-связи была впервые опробована в период пандемии коронавируса. Помимо неблагоприятной эпидемиологической ситуации, необходимость проведения дистанционных заседаний комитетов может быть вызвана и другими причинами, например срочной командировкой или болезнью депутата.

В соответствии с прежним порядком организации заседаний решение о его проведении в режиме видео-конференц-связи могло быть принято только Советом Собрания, что ограничивало использование такого формата работы в непредвиденных ситуациях.

Уточнённая норма регламента в ряде случаев даёт право председателям комитетов самостоятельно принимать решение о дистанционном заседании.