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Политика

В Собрании упростили процедуру проведения дистанционных заседаний комитетов

Проводить заседания в дистанционном формате парламентские комитеты смогут без решения Совета Собрания – по собственному усмотрению. Такая норма теперь закреплена в регламенте работы регионального парламента, сообщили ПАИ в пресс-службе ПОСД.

Практика участия депутатов в заседаниях с применением видео-конференц-связи была впервые опробована в период пандемии коронавируса. Помимо неблагоприятной эпидемиологической ситуации, необходимость проведения дистанционных заседаний комитетов может быть вызвана и другими причинами, например срочной командировкой или болезнью депутата. 

В соответствии с прежним порядком организации заседаний решение о его проведении в режиме видео-конференц-связи могло быть принято только Советом Собрания, что ограничивало использование такого формата работы в непредвиденных ситуациях.

Уточнённая норма регламента в ряде случаев даёт право председателям комитетов самостоятельно принимать решение о дистанционном заседании.

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