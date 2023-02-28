Алиментщик из Дедовичей осужден за долг в полмиллиона рублей

17:43, 28 февраля 2023, ПАИ

Дедовичский районный суд вынес приговор местному жителю за уклонению от уплаты алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей, однако средств законному представителю не перечислял. В итоге задолженность составила более 500 000 рублей.

Суд приговорил жителя Дедовичей к исправительным работам сроком на 6 месяцев, с удержанием 5% заработной платы в доход государства.