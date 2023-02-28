Новые системы безопасности установили в Псковском кремле

17:23, 28 февраля 2023, ПАИ

Работы по усилению мер безопасности на территории ансамбля Псковского кремля завершились. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Новые входные группы установили в башне Святых ворот и на входе через Северные ворота. Указанные меры вводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и направлены на предотвращение террористических актов на территории Псковского кремля.

«Вызовы сегодняшнего дня ставят перед музеем особые задачи. И решение этих задач направлено прежде всего на усиление безопасности. Ансамбль Псковского кремля – это одно из самых посещаемых мест в городе, где зачастую проводятся довольно крупные массовые мероприятия и события разного уровня. Соответственно меры безопасности должны постоянно улучшаться и совершенствоваться», – пояснил начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль.

В Кремле установили новое оборудование. В частности, в башне Святых ворот заменили кассовые модули и модули охраны, установили пропускные рамки безопасности и турникеты-триподы. Аналогичные меры предприняли и у Северных ворот, входную группу которых выполнили по особому проекту. На каждой входной группе располагается пост охраны для контроля процесса прохода посетителей и решения критических ситуаций при их возникновении.

Напомним, что изменения в Кремле на этом не закончатся: в этом году в планах сделать грамотную, красивую навигацию по всей территории объекта, разместить отдельный павильон информационного центра, который поможет получать информацию о всех услугах Псковского музея-заповедника в целом.