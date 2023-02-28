Двух псковичей осудили за сбыт фальшивых денег

17:54, 28 февраля 2023, ПАИ

Двух жителей Пскова признали виновными в сбыте поддельных денежных купюр. Псковичи совершали мошенничество с января по февраль 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Один из подсудимых через Интернет приобрел 11 фальшивых купюр, которыми сам, а также вместе со своим знакомым расплачивался в магазинах города Пскова, а также Псковского, Порховского и Дедовичского районов.

После покупки товаров мужчины получали сдачу настоящими денежными купюрами, которые впоследствии были конфискованы и переданы в доход государства.

Псковский городской суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ, и по совокупности назначил одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, второму – 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.