Великолучанка выступит на первенстве России по спортивной гимнастике

09:51, 01 марта 2023, ПАИ

По результатам первенства СЗФО России по спортивной гимнастике великолучанка Анастасия Баранова прошла отбор на первенство России. Соревнования проходили в Великом Новгороде с 20 по 24 февраля. Об этом сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки.

Псковскую область представляла команда спортивной школы «Атлетика» в составе Анастасии Барановой и Дарьи Потемкиной. Всего в соревнованиях приняли участие более 60 спортсменок из семи регионов страны.

В итоге Анастасия заняла второе место в гимнастическом многоборье и в упражнениях на брусьях, а также взяла бронзу в опорном прыжке. По результатам этих соревнований она отобралась на первенство России по спортивной гимнастике.

Тренируют гимнастку Юлия и Антон Горбачковы.

За последние два года Анастасия становилась победителем первенства Псковской области по спортивной гимнастике, призёром первенства СЗФО России по спортивной гимнастике, XI летней Спартакиады учащихся России, региональных соревнований по спортивной гимнастике на призы заслуженного мастера спорта России Анны Ковалёвой.

«Сразу после приезда с турнира СЗФО Анастасия начала готовиться к первенству России. Ведётся работа по усложнению программы», — пишет районная газета «Великолукская правда. Новости». Первенство России по спортивной гимнастике пройдёт с 7 по 12 мая в Пензе.