До двух лет тюрьмы грозит опочанину за кражу телефона

15:28, 01 марта 2023, ПАИ

До двух лет лишения свободы грозит жителю Опочецкого района за кражу телефона в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

По имеющимся данным, мужчина приехал в Псков 14 января. Он побывал на приёме у врача, а затем отправился в спортивно-развлекательный парк. Там на диване возле гардероба он заметил чужой телефон. Опочанин положил аппарат себе в карман и покинул парк.

Таким образом подозреваемый причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 5 000 рублей.