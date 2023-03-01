Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Фейк о биологической диверсии со стороны Украины распространяют в Пскове

Фейковая информация о «биологической диверсии» со стороны Украины распространяется в социальных сетях. В часто пересылаемых сообщениях неофициальные источники сообщают якобы о заражении воды холерной палочкой, пишет «КП-Псков».

К постам прикрепляют некие выдержки из давно вышедшего постановления Роспотребнадзора. «Мы имеем дело с классическим способом формирования и распространения фейка. Когда к заведомо ложной информации для убедительности прикрепляются выдержки из каких-то документов, принятых совершенно по другим поводам», – считают эксперты.

Ссылка в конце пересылаемого фейкового сообщения ведет на выдержку из постановления главного врача России. Такое постановление на официальном сайте Роспотребнадзора имеется, однако зарегистрировано оно было в Минюсте РФ в апреле 2022 (регистрационный номер – 68354).

Такие постановления выпускались и ранее, и их название полностью отражает их суть: «О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации».

Кроме того, в документе от 2022 года названы и регионы, где вводятся дополнительные меры в виде увеличения кратности отбора проб воды, расширения мониторинга за холерой и принятия мер по обеспечению запасов средств диагностики, защиты и лечения. Это штатные задачи для здравоохранения, да и Псковской области в списке названных регионов нет.

Отметим, что за последние 10 лет холеру выявляли более 4 миллионов раз в 83 странах всех континентов. А в России заболеваемость острыми кишечными инфекциями носит сезонный характер. Переносчиками являются граждане, посетившие ряд стран мира, где были зарегистрированы непрогнозируемые вспышки, крупномасштабные эпидемии на фоне чрезвычайных ситуаций различного происхождения. Поэтому Роспотребнадзор обязан предупредить граждан о возможном занесении инфекции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2023

Старинный компас пытался вывезти из Псковской области гражданин Молдовы
01 марта 2023

В Великих Луках пожилой мужчина попал под колеса «Нивы»

28 февраля 2023

Двух псковичей осудили за сбыт фальшивых денег
28 февраля 2023

В Псковском районе отец по неосторожности убил 4-летнего сына
28 февраля 2023

Небо над аэропортом в Петербурге закрыли из-за неопознанного объекта
28 февраля 2023

«Лада Гранта» опрокинулась в кювет по дороге в Невель
27 февраля 2023

Троицкий мост в Пскове повредили во время ДТП
27 февраля 2023

ВИДЕО Группу проституток задержали полицейские в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...