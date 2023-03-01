Фейк о биологической диверсии со стороны Украины распространяют в Пскове

14:20, 01 марта 2023, ПАИ

Фейковая информация о «биологической диверсии» со стороны Украины распространяется в социальных сетях. В часто пересылаемых сообщениях неофициальные источники сообщают якобы о заражении воды холерной палочкой, пишет «КП-Псков».

К постам прикрепляют некие выдержки из давно вышедшего постановления Роспотребнадзора. «Мы имеем дело с классическим способом формирования и распространения фейка. Когда к заведомо ложной информации для убедительности прикрепляются выдержки из каких-то документов, принятых совершенно по другим поводам», – считают эксперты.

Ссылка в конце пересылаемого фейкового сообщения ведет на выдержку из постановления главного врача России. Такое постановление на официальном сайте Роспотребнадзора имеется, однако зарегистрировано оно было в Минюсте РФ в апреле 2022 (регистрационный номер – 68354).

Такие постановления выпускались и ранее, и их название полностью отражает их суть: «О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации».

Кроме того, в документе от 2022 года названы и регионы, где вводятся дополнительные меры в виде увеличения кратности отбора проб воды, расширения мониторинга за холерой и принятия мер по обеспечению запасов средств диагностики, защиты и лечения. Это штатные задачи для здравоохранения, да и Псковской области в списке названных регионов нет.

Отметим, что за последние 10 лет холеру выявляли более 4 миллионов раз в 83 странах всех континентов. А в России заболеваемость острыми кишечными инфекциями носит сезонный характер. Переносчиками являются граждане, посетившие ряд стран мира, где были зарегистрированы непрогнозируемые вспышки, крупномасштабные эпидемии на фоне чрезвычайных ситуаций различного происхождения. Поэтому Роспотребнадзор обязан предупредить граждан о возможном занесении инфекции.