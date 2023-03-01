Волонтёры Великих Лук спасли лишившуюся лапы собаку из Куньи

18:21, 01 марта 2023, ПАИ

Волонтёры Великолукского зоозащитного центра спасли попавшую под поезд собаку Грету из деревни Сопки Куньинского района, сообщает газета «Пламя».

23 февраля знакомая всей деревне Грета лишилась лапы. По рассказам местных жителей, первая хозяйка животного после своего переезда бросила собаку, а после Грета прибилась к женщине, которая в Сопках появилась недавно и даже собственный быт пока наладить не смогла.

В итоге жители деревни за этой собакой и ещё двумя беспризорниками стали приглядывать сами. Варили по очереди кашу, раздавали щенков, и в конце концов удалось найти способ свезти Грету в город на стерилизацию.

Но вскоре случилась беда, и животное лишилось лапы. По рассказам местных жителей, Грета была очень умной, красивой, ласковой и доверчивой, такую и обидеть легко.

Елена Лепнева, жительница деревни Сопки, рассказала не только о самом ЧП, но и о милосердных людях — волонтёрах из Великих Лук, которые, узнав о трагедии из соцсетей, сразу пришли на помощь.

Волонтёры отвезли Грету в великолукскую ветклинику, оплатили операцию, устроили животное в приют. Сейчас собаке ничего не угрожает.

Ещё недавно мы могли просто осуждать людей, способных бросить своих питомцев на произвол судьбы, издеваться над своими, чужими или бездомными животными. Теперь же законодательство позволяет дать такому поступку правовую оценку. На сегодняшний день закон о защите животных работает в обе стороны. Резонансные случаи нападения собак на детей и взрослых в Куньинском районе тоже имеются. Правда, пока агрессию по отношению к людям проявляли в основном не бродячие собаки, а собаки, имеющие хозяина.

Человек, решивший завести собаку, должен чётко понимать, что он за неё в ответе. Животное нужно кормить и содержать должным образом, не допускать, чтобы пёс кого-то испугал или покусал. С бездомными животными выход видится только один — приют для животных. Так и для людей безопаснее и, как показало ЧП в Сопках, для собак.

Отлов и содержание животных в приюте стоит недёшево. В прошлом году район получил субсидию, на которую удалось пристроить четыре собаки. В текущем году поступивших денег хватит на пять бродяжек. Одна из них уже помещена в приют, своей очереди ждут ещё две бродячие собаки: одна — из Куньи, вторая — из деревни Наумово. Заявки на их отлов в специализированную организацию Великих Лук уже направлены.

«Вольная жизнь каждой бродячей собаки начинается одинаково — с предательства человека, а там как повезёт. Грете не повезло», — пишет газета «Пламя».

Правоохранительным органам предстоит выяснить, произошедшее с собакой — дело рук живодёра или несчастный случай. В настоящее время отделение полиции по Куньинскому району проводит проверку. Пока сообщается, что версия с железной дорогой рассматривается в качестве основной: сами жители деревни рассказали стражам порядка, что часто видели пострадавшее животное на расположенных рядом железнодорожных путях в стае других собак.