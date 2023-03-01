Россия сократит список разрешённых к перевозке европейскими фурами товаров

22:42, 01 марта 2023, ПАИ

Россия может сократить список разрешённых к перевозке европейскими фурами товаров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, передаёт корреспондент ТАСС.

Правительство ранее установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.