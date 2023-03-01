Россия сократит список разрешённых к перевозке европейскими фурами товаров
Россия может сократить список разрешённых к перевозке европейскими фурами товаров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ, передаёт корреспондент ТАСС.
Правительство ранее установило запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
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27 февраля 2023
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