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Общество

Первый звонок прозвенел в новой школе на Юбилейной в Пскове

 

Первый звонок прозвенел в новой гимназии №29 на улице Юбилейной в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. За парты сели 150 детей, учащихся начальной школы. 

«Поздравляю ребят, родителей и коллектив учителей с открытием школы! Пусть она станет для вас вторым домом. Новых знаний вам и успехов!» - пожелал Борис Елкин.

Школа рассчитана на 825 учеников. Комплектование началось с начальных классов. Штат педагогов уже полностью набран.

Гимназия построена по нацпроекту «Образование» и призвана решить проблему со вторыми сменами в псковских школах. Учебное заведение приспособлено для обучения детей с ОВЗ. Здание оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных граждан, подъемниками, помещения и дверные проемы соответствуют требованиям «Доступной среды».

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