Выставка «Обратным счетом в XIII век» откроется в Псковской области

12:52, 02 марта 2023, ПАИ

Передвижная выставка «Обратным счетом в XIII век», посвященная последнему упоминанию Вороньего камня в летописи, откроется в Псковской области в конце марта. Экспозицию планируется показать в Пскове и Гдовском районе, затем она переедет в Санкт-Петербург. Автор проекта – в прошлом военный летчик-испытатель, увлеченный историей энтузиаст, руководитель проекта «АвтоВече «Серебряное кольцо Александра Невского» Александр Селезнев, пишет «Псковская правда».

Выставка «Обратным счетом в XIII век» приурочена к исторической дате. «В марте этого года исполняется 560 лет, как в псковской летописи крайний раз упоминался Вороний камень. Это произошло через 221 год после самого Ледового побоища, где он впервые упоминался», – пояснил Александр Селезнев.

Ледовое побоище произошло на Чудском озере, у Вороньего камня. Но до сих пор ученые спорят о местоположении легендарного ориентира. «Где Вороний камень – неизвестно. Есть версия, что его взорвали – мешал судоходству. Другие говорят, что камень размыло, ибо он был из песчаника. А есть и такие, кто говорит, что камня не было, всё это выдумка монахов из келий», – рассказал он.

Поэтому, по словам Александра Селезнева, цель выставки – привлечь внимание общественности и ученого мира к событию, о котором она рассказывает. «Оно остается незамеченным у всех, кто занимается поиском Вороньего камня и определением места Ледового побоища. А между тем упоминание может стать точкой отсчета в этих поисках», – сказал он.

Подробнее о выставке читайте в материале «Псковской правды».