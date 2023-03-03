Глава Усвятского района посетил медпункты в двух деревнях

00:36, 03 марта 2023, ПАИ

Глава Усвятского района Дмитрий Петров посетил медицинские пункты в деревнях Стеревнево и Церковище. Об этом глава района сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Во время посещения медпунктов совместно с главным врачом Невельской межрайонной больницы Валерием Василевским было принято решение о проведении ремонта фельдшерско-акушерского пункта и о возобновлении в течение одного-двух месяцев реализации лекарственных препаратов.

Сопровождала гостей и озвучивала проблемы повседневной деятельности фельдшер Стеревневского ФАПа Зинаида Данченко. Ей было предложено подумать о подаче заявки на обеспечение медпункта легковым автотранспортом.

«В деревне Церковище с фельдшером Аллой Банифатьевой поговорили о реализации лекарств, которая осуществляется с декабря прошлого года. Отметили необходимость и, главное, возможность расширения ассортимента», — уточнил глава района.

Также в ходе выездной встречи главой района была осмотрена площадка под строительство в 2023 году модульного ФАПа.

«Спасибо, уважаемые Зинаида Викторовна и Алла Исааковна, за ваш труд, за вашу преданность малой Родине!» — поблагодарил медицинских работник Дмитрий Петров.