Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Глава Усвятского района посетил медпункты в двух деревнях

Фото Дмитрия Петрова

Глава Усвятского района Дмитрий Петров посетил медицинские пункты в деревнях Стеревнево и Церковище. Об этом глава района сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Во время посещения медпунктов совместно с главным врачом Невельской межрайонной больницы Валерием Василевским было принято решение о проведении ремонта фельдшерско-акушерского пункта и о возобновлении в течение одного-двух месяцев реализации лекарственных препаратов.

Сопровождала гостей и озвучивала проблемы повседневной деятельности фельдшер Стеревневского ФАПа Зинаида Данченко. Ей было предложено подумать о подаче заявки на обеспечение медпункта легковым автотранспортом.

Фото Дмитрия Петрова

«В деревне Церковище с фельдшером Аллой Банифатьевой поговорили о реализации лекарств, которая осуществляется с декабря прошлого года. Отметили необходимость и, главное, возможность расширения ассортимента», — уточнил глава района.

Также в ходе выездной встречи главой района была осмотрена площадка под строительство в 2023 году модульного ФАПа.

«Спасибо, уважаемые Зинаида Викторовна и Алла Исааковна, за ваш труд, за вашу преданность малой Родине!» — поблагодарил медицинских работник Дмитрий Петров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 марта 2023

Глава Усвятского района посетил медпункты в двух деревнях

02 марта 2023

Машина Росгвардии подорвалась в ходе зачистки территории у села Сушаны
02 марта 2023

Определились кандидаты на досрочные выборы главы Пушкинского района
01 марта 2023

Михаил Ведерников в Чечне встретится с Рамзаном Кадыровым
28 февраля 2023

Единоросс подал документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района
28 февраля 2023

Восемь муниципальных округов образовано в Псковской области
28 февраля 2023

Псковские политики высказались о преобразовании районов в округа
28 февраля 2023

С парламентского часа о развитии спорта начнётся сессия областного Собрания

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...