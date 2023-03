День дикой природы отмечают 3 марта

08:44, 03 марта 2023, ПАИ

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/68/205) постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы, сообщает calend.ru.

В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Назывался он Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Днём рождения документа стало 3 марта 1973 года.

Рождению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников конференции сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Это собрание проводится между представителями стран, подписавших конвенцию от 3 марта 1973 года. Именно на этой Конференции было предложено объявить 3 марта Всемирным Днём дикой природы. С этим предложением участники конференции и обратились в Организацию Объединённых Наций, представив туда и результаты самой Конференции.

Участие в конвенции 1973 года не являлось обязательным, но страны, которые её подписали, обязаны выполнять условия, прописанные в данном документе. Сегодня участниками Конвенции являются 183 государства. СССР примкнул к участникам СИТЕС в 1976 году, а Россия, будучи правопреемницей Советского Союза – в 1992 году.

Русское географическое общество поддерживает проекты, направленные на сохранение белого кита — белухи, амурского тигра, снежного барса, белого медведя, лошади Пржевальского, дальневосточного леопарда, переднеазиатского леопарда, манула и моржа. Изучение и сохранение редких видов животных, поддержка научных исследований и развитие инфраструктуры особо охраняемых природных территорий, экологическое образование — приоритетные направления работы РГО. Всего к настоящему времени Общество курирует проекты по защите более 200 различных видов животных.

Всего под защитой СИТЕС находятся примерно 5,9 тысячи видов животных и 32,8 тысяч видов растений. Они перечислены в трех Приложения СИТЕС и сгруппированы по степени угрозы их исчезновения.

Сегодня по всему миру дикая природа находится в опасности. Четверти видов угрожает вымирание во многом потому, что человек уничтожил почти половину экосистем, в которых они обитают.