Почти половина россиян испытывают тревогу - опрос

10:49, 03 марта 2023, ПАИ

Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 48%, спокойствие ощущают 46% граждан, следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение».

Согласно опросу, 48% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 46% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение.

Опрос «ФОМнибус» проводился 24-26 февраля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.