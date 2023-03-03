Почти половина россиян испытывают тревогу - опрос
Уровень тревожного настроения россиян за прошедшую неделю составил 48%, спокойствие ощущают 46% граждан, следует из результатов исследования фонда «Общественное мнение».
Согласно опросу, 48% россиян сообщили, что сегодня среди их родных и знакомых преобладает тревожное настроение, при этом 46% респондентов ответили, что преобладает спокойное настроение.
Опрос «ФОМнибус» проводился 24-26 февраля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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