Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Открыт прием заявок на участие в Международной премии поддержки значимых проектов #МыВместе

Стартовал прием заявок на Международную премию #МыВместе — 2023. Третий сезон премии запущен по поручению президента РФ Владимира Путина с целью поддержки значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Побороться за звание лауреата премии могут российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.

Прием заявок осуществляется до 15 мая на сайте премии через платформу добро.рф.

Подать заявку можно в 11 номинациях в различных сферах, в том числе: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое. В этом году есть некоторые нововведения. Появились номинация «Обучение служением» и спецноминация «Наставничество года».

Участники получат уникальную возможность пройти специальную образовательную программу и улучшить свои проекты, применив на практике советы от федеральных экспертов.

Победители международной премии смогут выбрать себе наставника из числа членов Оргкомитета, известных государственных и общественных деятелей, первых лиц страны. Кроме того, они получат общественное признание, грант на реализацию инициативы до 3 млн рублей, путешествие по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку от партнеров. Вместе с этим, они смогут пройти обучение в центре знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».

Общий грантовый фонд Премии в 2023 году — 90 млн рублей.

Международная премия #МыВместе — продолжение одноименной всероссийской волонтерской акции. В 2022 году в рамках заявочного этапа премии в Псковской области получено 215 заявок, из которых 70 допущены до регионального этапа. Экспертам свои инициативы представили 57 участников. По итогам областного этапа определено 17 призеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 марта 2023

Свой пост покинул зампред комитета по образованию Псковской области
03 марта 2023

Когда в Пскове стали массово устраивать тротуары, рассказали в архиве
03 марта 2023

Три детские площадки оборудуют в Пскове в этом году
03 марта 2023

Питание для школьников младших классов в Пскове остается бесплатным
03 марта 2023

Пресс-конференция с главой УФАС проходит в медиацентре ПАИ
03 марта 2023

Соединение Венеры и Юпитера над Псковом сфотографировал астроном-любитель
03 марта 2023

Об отличиях КТ от МРТ расскажут псковичам на «Серебряном дожде»
03 марта 2023

До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...