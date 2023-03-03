Три жителя Псковской области сядут за убийство 19-летней давности

13:27, 03 марта 2023, ПАИ

В Псковской области завершено расследование убийства, совершенного 19 лет назад. Длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

В результате совместной работы следственных органов и уголовного розыска УМВД России по Псковской области по отработке различных версий произошедшего удалось выйти на трех мужчин, в доме одного из которых было совершено это убийство.

По версии следствия, в октябре 2003 года потерпевший находился в гостях в компании трех обвиняемых, где между ними произошел спор. В результате конфликта один из обвиняемых повалил его на пол, а двое других связали ему руки ремнем за спиной. Затем они по очереди нанесли жертве несколько ножевых ранений в шею. После этого обернули тело в покрывало, погрузили в лодку и вывезли в акваторию Псковского озера, где привязали камень и утопили.

После совершения преступления предполагаемые злоумышленники избавились от лодки, продав ее новым владельцам в другом населенном пункте. Куртку потерпевшего они подкинули в его жилище, где ее нашли следователи, изъяли и экспертным путем нашли кровь владельца вещи.

В результате осмотра места предполагаемого убийства следователи обнаружили на балках под половым настилом потеки крови. Сопоставляя с генетическими признаками ближайших родственников, следователи установили ее принадлежность потерпевшему.

В результате проделанной работы трем фигурантам предъявлено обвинение в квалифицированном убийстве по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), в отношении одного из них, который скрывался от следствия в городе Санкт-Петербурге, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Допрошенные по существу обвинения лица дали признательные показания и подробно рассказали об обстоятельствах совершенного преступления.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.