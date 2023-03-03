Более 20 упаковок украденного сыра продала псковичка на рынке

17:16, 03 марта 2023, ПАИ

Уголовное дело завели в отношении 23-летней псковички, которая совершила кражу сыра из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе дознания установлено, что обвиняемая украла 21 упаковку сыра из магазина в деревне Родина. Сумма ущерба составила 2 528 рублей 30 копеек. После этого она продала похищенное на рынке в Пскове.

Санкция по данной статье Уголовного кодекса РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.