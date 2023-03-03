Россельхозбанк подвёл итоги работы в сфере экологии

17:47, 03 марта 2023, ПАИ

Договоренности были достигнуты в рамках проведения заседания попечительского совета фонда «Экология», членом которого является руководитель службы по надзору в сфере природопользования Росприроднадзора Светлана Радионова.

5 декабря состоялось заседание попечительского совета фонда «Экология». В заседании приняли участие председатель правления Россельхозбанка Борис Листов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В рамках встречи были обсуждены результаты проведения совместных мероприятий по очистке прибрежных территорий водоемов от отходов, прошедших в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже. В ходе экологических мероприятий волонтеры не только убрали мусор, но и установили скамейки и урны из переработанного пластика, а также информационные стенды с призывами соблюдать чистоту.

«Мы совместно поработали на берегах рек, очистили территорию от мусора и еще раз доказали, что экология - дело каждого. На этом наше сотрудничество не заканчивается. Впереди нас ждут масштабные проекты, значимые для людей, для всех, кто у нас заинтересован в чистой экологии, в чистой природе. Надеюсь, что постепенно все большее число людей станет осознавать важность очистки природных ресурсов и присоединится к нашим проектам», - отметила Светлана Радионова.

Экологическая политика банка охватывает все направления — от работы с внешними клиентами и инвесторами до ответственной модели поведения каждого сотрудника. Для поддержки проектов устойчивого развития и защиты окружающей среды банком в 2021 году был создан фонд «Экология». В течение этого года совместно с Росприроднадзором был реализован ряд мероприятий, в том числе по очистке берегов водных объектов в 3 субъектах Российской Федерации, в ходе которых участниками собрано свыше 4 тонн мусора.

«Зелёная повестка» Россельхозбанка неразрывно связана с реализацией государственных задач по развитию и поддержке АПК и сельских территорий. Сегодня банк уделяет особое внимание проблемам загрязнения окружающей среды пластиком и технологиям утилизации пестицидов, утративших потребительские свойства», - отметил Борис Листов. «В следующем году мы планируем создание «Центра экологических инициатив РСХБ», который объединит экологические акции и предложения сотрудников Россельхозбанка, поступающие со всех регионов страны, расширить экогеографию акции по очистке прибрежных зон водоемов, и проведем ее уже в 10 регионах России, а также уделим особое внимание популяризации экологического воспитания детей и молодежи и вовлечения населения России в экоповестку».

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