Танцующий оркестр приедет в Псков в марте

22:37, 03 марта 2023, ПАИ

Новое рок-шоу симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA смогут увидеть псковичи. Танцующий оркестр приедет с программой «Рождение мира». Зрители смогут познакомиться с музыкой из разных частей света – каждая композиция будет посвящена отдельной стране. Об этом сообщается в Telegram-канале «Наша Псковская область».

Это шоу уже увидели во многих городах, зрители активно оставляют комментарии в социальных сетях. «Концерт был великолепный. От красоты сердце замирало и захватывало дух», — поделилась посетительница концерта в Кирове Александра на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Улетела в новое измерение вместе с​ симфоническим рок-шоу CONCORD ORCHESTRA. ​Великолепное выступление!» — отметила поклонница группы из Йошкар-Олы Маргарита.

При этом жительница Кирова Алёна рассказала в соцсети, что ожидания от концерта были завышенные, так как прошлое выступление задало высокую планку. «Но, как говорится, ваши ожидания — ваши проблемы. Создалось ощущение, что программа не совсем продумана. Сделана немного второпях. Вот довести до ума — и будет снова шедевр», — добавила она.

Мероприятие пройдёт 26 марта в 19:00 по адресу Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 5.