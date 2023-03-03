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Танцующий оркестр приедет в Псков в марте

Новое рок-шоу симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA смогут увидеть псковичи. Танцующий оркестр приедет с программой «Рождение мира». Зрители смогут познакомиться с музыкой из разных частей света – каждая композиция будет посвящена отдельной стране. Об этом сообщается в Telegram-канале «Наша Псковская область».

Фото: Telegram-канал «Наша Псковская область»

Это шоу уже увидели во многих городах, зрители активно оставляют комментарии в социальных сетях. «Концерт был великолепный. От красоты сердце замирало и захватывало дух», — поделилась посетительница концерта в Кирове Александра на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Улетела в новое измерение вместе с​ симфоническим рок-шоу CONCORD ORCHESTRA. ​Великолепное выступление!» — отметила поклонница группы из Йошкар-Олы Маргарита.

При этом жительница Кирова Алёна рассказала в соцсети, что ожидания от концерта были завышенные, так как прошлое выступление задало высокую планку. «Но, как говорится, ваши ожидания — ваши проблемы. Создалось ощущение, что программа не совсем продумана. Сделана немного второпях. Вот довести до ума — и будет снова шедевр», — добавила она.

Мероприятие пройдёт 26 марта в 19:00 по адресу Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 5.

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