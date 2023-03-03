В России предложили создать мобильное приложение для оплаты ЖКХ

20:20, 03 марта 2023, ПАИ

Гражданам было бы удобно платить за жилищно-коммунальные услуги онлайн, но для этого нужно разработать мобильное приложение, считает замглавы комитета Совфеда по региональной политике Дмитрий Кузьмин.

В ходе заседания в Совете Федерации секции «Цифровая трансформация строительства и ЖКХ» обсуждался вопрос создания платёжного документа единого образца на территории всей страны.

«Гражданам должно быть удобно производить оплату в режиме онлайн. Для этого необходимо разработать мобильное приложение, которое наряду с возможностью решения любых вопросов в сфере ЖКХ будет иметь различный сервисный функционал, будь то доставки воды, уборка квартир, страхование», — сказал сенатор, передаёт РИА Новости.

Дмитрий Кузьмин также отметил, что цифровая трансформация является одной из национальных целей развития страны и ключевым направлением строительной отрасли, цифровизация наряду с административной и профессиональной трансформацией должна содействовать росту темпов строительства.

«Перед отраслью ставятся амбициозные задачи создания множества новых цифровых платформ, повсеместного внедрения технологий информационного моделирования, преодоления административных и бюрократических барьеров, а также глубокого кадрового преобразования. Сокращение инвестиционною строительного цикла объекта — одна из ключевых задач, решить которую без цифровизации невозможно», — подчеркнул политик.

По его словам, не менее важная и сложная тема — это дальнейшая эксплуатация зданий. Говоря о цифровизации ЖКХ, сенатор рассказал, что здесь следует начать с уже работающей государственной информационной системы ЖКХ. «Изначально она создавалась с небольшим функционалом, который постепенно расширялся. К сожалению, на сегодняшний день в полную силу система не заработала и всего около четырёх миллионов наших граждан пока являются её пользователями», — подытожил Дмитрий Кузьмин.