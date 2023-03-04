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Общество

Более 13 тысяч детей получили новые пособия СФР в Псковской области

Более 13 тысяч детей получили новое единое пособие на детей и беременным женщинам в Псковской области с начала года. Об этом на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сообщила управляющая региональным отделением Социального фонда России Наталья Мельникова. 

По её словам, одной из новых мер является единое пособие на детей и беременным женщинам. Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие.

С начала 2023 года в регионе эта мера поддержки назначена более чем 13 тыс. детей и свыше 500 беременным женщинам на сумму более 218 млн рублей.

С 2023 года Социальный фонд России выступает оператором специальной социальной выплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Отделением уже перечислены средства порядка 2,4 тыс. медицинским работникам на общую сумму свыше 18 млн рублей.

Задача реготделения СФР на ближайшую перспективу — стать участником пилотного проекта по назначению детям пенсий по потере кормильца. В этой части Губернатор Михаил Ведерников предложил помощь правительства области. «Мы тоже заинтересованы в том, чтобы люди в муниципалитетах получали услуги в беззаявительном порядке», — подчеркнул он.

Добавим, сегодня Социальный фонд оказывает 44 государственные услуги (более 100 электронных сервисов), 8 — в проактивном режиме. Государственные услуги фонда охватывают около 80% жителей региона. Объем расходов бюджета Социального фонда на выплату пенсионного и социального назначения в 2023 году составит более 55 млрд рублей.

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