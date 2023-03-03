Концерт органно-вокальной музыки пройдёт в Пскове

17:46, 04 марта 2023, ПАИ

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «От смерти к воскресению» состоится 5 марта в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове, сообщил Псковскому агентству информации настоятель прихода.

В концерте примет участие органист Александр Патрушин, студент V курса Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, солист Ульяновской Государственной Областной Филармонии; Екатерина Долгих (меццо-сопрано), выпускница Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу «Академического вокала», солистка Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре и Наталья Архипова (сопрано), лауреат международного вокального конкурса, солистка Санкт-Петербургского театра «Северная Венеция».

В органно-вокальном концерте «От смерти к воскресению» прозвучат музыкальные произведения XVII-XX веков: немецких композиторов эпохи барокко Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха, великопостная неаполитанская оперная кантата «Stabat Mater» из 13 частей в переложении для органа итальянца Джованни Баттисты Перголези.

Завершится программа двумя симфоническими медитациями для оркестра из сюиты «Вознесение», транскрибированными для органа, французского композитора XX века Оливье Эже́на Шарля Проспе́ра Мессиана. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование фиксированного размера. Посещение концертов рекомендовано для зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта.