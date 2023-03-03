Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Концерт органно-вокальной музыки пройдёт в Пскове

Концерт органно-вокальной музыки из цикла «От смерти к воскресению» состоится 5 марта в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове, сообщил Псковскому агентству информации настоятель прихода.

В концерте примет участие органист Александр Патрушин, студент V курса Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов, солист Ульяновской Государственной Областной Филармонии; Екатерина Долгих (меццо-сопрано), выпускница Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу «Академического вокала», солистка Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре и Наталья Архипова (сопрано), лауреат международного вокального конкурса, солистка Санкт-Петербургского театра «Северная Венеция».

В органно-вокальном концерте «От смерти к воскресению» прозвучат музыкальные произведения  XVII-XX веков: немецких композиторов эпохи барокко Дитриха Букстехуде и Иоганна Себастьяна Баха, великопостная неаполитанская оперная кантата «Stabat Mater» из 13 частей в переложении для органа итальянца Джованни Баттисты Перголези.

Завершится программа двумя симфоническими медитациями для оркестра из сюиты «Вознесение», транскрибированными для органа, французского композитора XX века Оливье Эже́на Шарля Проспе́ра Мессиана. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох. 

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование фиксированного размера. Посещение концертов рекомендовано для зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 70 минут, без антракта. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 марта 2023

Межрегиональный слёт реставраторов пройдёт в Пскове
03 марта 2023

Танцующий оркестр приедет в Псков в марте
03 марта 2023

Первый туристический форум пройдет в Великих Луках
03 марта 2023

Участники «Медиаразведки» посетили Изборский музей
03 марта 2023

Псковская певица объяснила нежелание участвовать в шоу «Голос»
03 марта 2023

Папино слово было законом: Анна Роор о своём воспитании
02 марта 2023

Военно-спортивный праздник прошёл в Себежской школе

02 марта 2023

Проблемы экологического просвещения населения обсудили в Бежаницах


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...