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Общество

В Пскове Ленину посвятили необычную экскурсию

Необычную экскурсию, посвящённую создателю Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков),  советскому политическому и государственному деятелю Владимиру Ленину, проводят в Пскове, пишет «АиФ - Псков».

Псковичам предлагают посмотреть на Псков глазами человека, который оказался здесь впервые в конце XIX века и проследить, какие изменения происходили на этой улице в течение XX века и происходят сейчас. Узнать о тех зданиях, которые сохранились, и тех зданиях, которые появились, о том, как менялась эта улица в разное время.

«Наверняка улица Ленина есть во многих городах постсоветского пространства. Но только в Пскове она расположена между двумя памятниками вождю мирового пролетариата, а в доме на этой улице, где в конце XIX века останавливался Ленин, до сих пор работает посвященный ему музей. Но интересна она не только связью с выдающейся личностью», — отмечает автор статьи. 

Узнать об историях, которые хранит эта улица, можно прочитав статью «АиФ-Псков».

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