Военнослужащий из Дно награжден медалью Суворова за заслуги перед Отечеством

11:35, 05 марта 2023, ПАИ

Житель Дновского района, участник спецоперации на Украине, Александр Бодунов награжден медалью Суворова, сообщается в группе «Поселения Дновского района» в соцсети «Вконтакте».

Пройдя службу по призыву, Александр Бодунов пошёл служить в 2-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду специального назначения в Пскове в звании гвардии ефрейтора.

Сейчас военный находится в зоне проведения спецоперации с самого первого дня , сейчас - в должности старшего разведчика и снайпера. За заслуги перед Отечеством Александр Бодунов представлен к награде. Ему вручат медаль Суворова по указу президента Российской Федерации от 25.11.2022.