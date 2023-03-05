Росгвардия задержала мужчину за кражу кофе из магазина на улице Труда в Пскове

13:13, 05 марта 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в хищении трёх упаковок кофе из магазина на улице Труда в Пскове вечером 4 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

Экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на улице Труда — сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который пронёс через кассовый узел три упаковки кофе, при этом не заплатив за них. По данному факту проводится проверка.