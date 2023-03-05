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Происшествия

Росгвардия задержала мужчину за кражу кофе из магазина на улице Труда в Пскове

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в хищении трёх упаковок кофе из магазина на улице Труда в Пскове вечером 4 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии России по Псковской области.

Экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на улице Труда — сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 51-летнего псковича, который пронёс через кассовый узел три упаковки кофе, при этом не заплатив за них. По данному факту проводится проверка.

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