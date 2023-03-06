Срочники из 76-й дивизии ВДВ побывали на экскурсии в Мирожском монастыре

13:38, 06 марта 2023, ПАИ

Солдаты-срочники из артиллерийского полка 76-й дивизии ВДВ побывали на экскурсии в Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Военнослужащих сопровождал отец Константин (Тарасов), настоятель храма Преполовения Пятидесятницы в Пскове подворья Спасо-Елеазаровского женского монастыря. Он же является духовником полка.

Сотрудники Псковского музея-заповедника провели для солдат экскурсию, рассказали об истории, особенностях архитектуры и фресках Спасо-Преображенского собора.