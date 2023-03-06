Почему не все псковские фермеры хотят развивать агротуризм, объяснила эксперт

15:48, 06 марта 2023, ПАИ

Почему не все псковские фермеры хотят развивать агротуризм, выяснили журналисты издания «АиФ-Псков».

Директор областного Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Полина Золина отметила, что далеко не каждый фермер готов заняться развитием агротурзма и далеко не каждая компания в сельском туризме готова зарегистрировать себя как фермерское хозяйство.

«Фермеру, чтобы развивать агротуризм, нужен отдельный человек, который будет работать в этом направлении. Нужна инфраструктура: туристу надо руки помыть, нужен туалет. Чтобы гости ехали, надо их чем-то заинтересовать: мастер-класс, экскурсия, интересный рассказ. Нужно что-то придумать, чтобы красиво подать, чтобы было чисто, аккуратно. Это совершенно отдельная деятельность», - отметила Полина Золина.

К тому же есть всевозможные ограничения. Например, к продуктивным животным вообще нельзя пускать посторонних, чтобы не было заноса какой-то инфекции. Получается, что для таких хозяйств нужно строить какую-то отдельную площадку для показа животных. «А если мы говорим о растениеводстве, то там если туристов пустить на поля, они их просто вытопчут», - заметила руководитель Центра компетенций.

Она привела в пример одно из хозяйств в Ленинградской области, где гостям предлагают поучаствовать в выкапывании корнеплодов. Так вот там туристов пускают только на определённый участок, основные поля сельхозпредприятия для них закрыты. «То есть сельхозпроизводство отдельно, а агротуризм отдельно», - констатировала Полина Золина.