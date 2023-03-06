Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Почему не все псковские фермеры хотят развивать агротуризм, объяснила эксперт

Почему не все псковские фермеры хотят развивать агротуризм, выяснили журналисты издания «АиФ-Псков».

Директор областного Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Полина Золина отметила, что далеко не каждый фермер готов заняться развитием агротурзма и далеко не каждая компания в сельском туризме готова зарегистрировать себя как фермерское хозяйство.

«Фермеру, чтобы развивать агротуризм, нужен отдельный человек, который будет работать в этом направлении. Нужна инфраструктура: туристу надо руки помыть, нужен туалет. Чтобы гости ехали, надо их чем-то заинтересовать: мастер-класс, экскурсия, интересный рассказ. Нужно что-то придумать, чтобы красиво подать, чтобы было чисто, аккуратно. Это совершенно отдельная деятельность», - отметила Полина Золина.

К тому же есть всевозможные ограничения. Например, к продуктивным животным вообще нельзя пускать посторонних, чтобы не было заноса какой-то инфекции. Получается, что для таких хозяйств нужно строить какую-то отдельную площадку для показа животных. «А если мы говорим о растениеводстве, то там если туристов пустить на поля, они их просто вытопчут», - заметила руководитель Центра компетенций.

Она привела в пример одно из хозяйств в Ленинградской области, где гостям предлагают поучаствовать в выкапывании корнеплодов. Так вот там туристов пускают только на определённый участок, основные поля сельхозпредприятия для них закрыты. «То есть сельхозпроизводство отдельно, а агротуризм отдельно», - констатировала Полина Золина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2023

Федеральные сети не вытеснят райпо - псковский эксперт
06 марта 2023

Нужна ли господдержка крупному бизнесу, обсудят на «Серебряном дожде»
06 марта 2023

Цена на подержанные автомобили в России выросла до 800 тысяч рублей
02 марта 2023

Центральный банк возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей

02 марта 2023

Санкции не помешали псковским фермерам увеличить посадки тюльпанов
02 марта 2023

Александр Голышев: Сильный бизнес – это сильная экономика
01 марта 2023

Пусконаладочные работы на псковском заводе «Титан-Полимер» завершатся к концу марта
01 марта 2023

Индустрии красоты Псковской области посвятили новый выпуск программы «Бизнес-клуб»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...