Пскович пропил похищенные у собутыльника 100 тысяч рублей

15:40, 06 марта 2023, ПАИ

В суд направлено уголовное дело в отношении псковича, похитившего 100 000 рублей с банковского счета собутыльника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города.

В январе пскович направился в один из пабов города, где познакомился с молодыми людьми и решил их угостить спиртным. На автомобиле такси они поехали в кафе, а затем - в гости к друзьям одного из молодых людей, где продолжили распивать пиво, коньяк и водку.

В какой-то момент мужчина заснул, поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а свой телефон положил на стол. Один из новых знакомых заметил, что телефон разблокирован и открыто приложение банка. Он решил этим воспользоваться, взял телефон, вышел в подъезд и перевел через мобильное приложение банка 100 000 рублей.

Похищенные средства мужчина потратил за 5 дней на покупку элитного алкоголя, посещение ресторанов и баров.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.