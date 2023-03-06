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Общество

Вместе со снегом в Гдовском районе выпали блохи

Мелкие живые объекты размером 2-2,5 мм черного цвета, которые выпали на землю вместе со снегом и прыгали по снежному покрову, обнаружили в Гдовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной ветлаборатории.

Фото: Псковская областная ветлаборатория

Данный вид живых организмов – коллемболы родов Desoria и Hypogastrura, которых в называют «снежными блохами». Коллемболы, или ногохвостки, – это класс мелких членистоногих, населяющих главным образом верхние слои почвы. Они распространены во всех регионах земного шара. Характерным признаком коллембол служит способность прыгать на высоту, намного превышающую их длину, поэтому их часто называют блохами, хотя никакого отношения данные организмы к блохам не имеют.

«Коллемболы не просто безвредны, но даже полезны, поскольку являются редуцентами, то есть способствуют разложению органики. Они питаются отмершими частями растений, грибов, могут питаться мелкими почвенными червями», — говорится в сообщении.

Наблюдаемый в Гдовском районе род коллембол – это так называемые ледниковые коллемболы, которые живут в суровых условиях. Наиболее благоприятный для них диапазон температур от -10 до +10°С. При температуре выше +25°С «снежные блохи» погибают. При резких колебаниях температуры окружающей среды коллемболы выходят на поверхность, где подхватываются ветром и таким образом могут переноситься на большие расстояния, после чего выпадают с осадками на землю.

Благодаря своей устойчивости к низким температурам, коллемболы не только выживают после такого полета, но и способны к последующему размножению. Черный цвет коллембол является маскирующим, поскольку они живут в почве. «Попадая на снег, они резко контрастируют с его белым цветом, пугая очевидцев», — отметили в ветлаборатории.

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