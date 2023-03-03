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Политика

Сотрудничество между Россией и Латвией в области охраны окружающей среды прекращено

МИД РФ уведомил о прекращении действия соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между Москвой и Ригой с 28 февраля. Соответствующее сообщение российского дипведомства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«28 февраля 2023 года прекращено действие соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, подписанного в Москве 20 декабря 2010 года», — информировали в министерстве.

Договор был направлен на развитие сотрудничества в области улучшения состояния окружающей среды в РФ и Латвии, а также в бассейне Балтийского моря.

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