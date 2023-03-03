Для россиян готовят безвизовый режим 11 стран

20:52, 06 марта 2023, ПАИ

Из 11 стран, с которыми МИД России сейчас готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках, востребованной у россиян может оказаться Малайзия, рассказал «Российской газете» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Турпоток в другие страны определяется не наличием виз, прямых авиарейсов.

Как ранее отмечали в МИД России межправительственные соглашения о безвизовых поездках готовят сейчас с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Барбадосом, Гаити, Замбией, Кувейтом, Малайзией, Мексикой, Тринидадом и Тобаго.

Прежде всего, введение безвизового режима поспособствует развитию двусторонних поездок между Россией и странами Ближнего Востока, считает эксперт.

Но это уже развитое направление с учетом транспортной логистики, есть регулярные прямые и даже туристические рейсы, продаются туры.

А вот с точки зрения расширения возможностей для путешествий важны страны Юго-Восточной Азии. «Страны такие как Малайзия очень перспективные. Более того, с этими странами можно довольно быстро и легко восстановить воздушное сообщение», - отмечает Горин. Судить о перспективах этого направления можно по опыту Таиланда, куда поток россиян уже выходит на допандемийные показатели, замечает Горин.

Что касается дальних направлений, таких как Багамы, Гаити, то в этом случае визовый режим не играет важную роль, основное - транспортная доступность, замечает Горин.

«У нас с этими странами, даже с Мексикой нет прямого воздушного сообщения. Полеты в удаленные страны зачастую это две пересадки и не менее 24 часов в полете», - говорит эксперт. В такой ситуации даже при наличии безвизового режима не очень много туристов согласятся на сложные перелеты, поясняет он.