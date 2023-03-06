В Гдове женщинам вручили памятные медали и награды

22:10, 06 марта 2023, ПАИ

Активисты районного отделения Союза женщин России решили объединить прекрасных гдовских женщин на мероприятии, которое назвали «Ты женщина, и этим ты права», посвящённом 110-летию со дня проведения первого Международного женского дня в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции газеты «Гдовская заря».

Торжественная часть встречи прошла в уютном читальном зале Гдовской библиотеки.

«Мы рады сообщить вам, дорогие женщины, что сегодня есть прекрасный повод для встречи. И это не просто весенний праздник, но и награды, которые пришли из Москвы на имя нескольких наших землячек», — рассказала председатель РО СЖР Антонина Веселова.

Приказом Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» памятными медалями «Дочери Отчизны» награждены Ольга Шуняева, многодетная мама, вырастившая с супругом 10 детей, Валентина Макарова, сильный, активный руководитель гдовской типографии, всю жизнь берущая на себя сложные задачи поднятия производства и всегда успешно справляющаяся с поставленными целями. Почётная грамота пришла на имя Татьяны Ледок, являющейся помощницей районного отделения СЖР и постоянным партнёром-благотворителем во всех акциях, проводимых гдовским отделением.

На мероприятии было много сказано о том, какие акции сейчас проходят с участием членов СЖР как в области, так и отдельно в Гдовском районе. Это акции «Посылка солдату», «Письмо солдату», «Шоколад для солдат», «Тепло наших сердец» (тёплые вязаные вещи), «Материнский пирог» (для раненых, находящихся в псковских госпиталях). Не прекращается сбор средств, сбор макулатуры «Бумага во благо», сбор жестяных банок и изготовление окопных свечей, тюля, маскировочных сетей и т. д.

Гдовичи собрали более 900 шоколадок, а сколько сотен килограммов посылок — и сосчитать сложно. Сдано более 4 тонн макулатуры, средства, полученные за неё, передаются в ресурсный областной центр и идут на покупку необходимой техники для военнослужащих. Отдельный очень активный пункт сбора организован в деревне Спицино. Организационную работу взяли на себя Елена Кострина и отец Григорий, настоятель церкви Петра и Павла.

В Гдовском районе много семей, в которых есть мужья, братья, сыновья, которые защищают Родину в специальной военной операции. Несколько жён мобилизованных присутствовало на мероприятии.

«Мы желаем вашим мужьям вернуться домой живыми и здоровыми, а вам — стойко переживать разлуку и всегда быть крепким надёжным тылом для своих мужчин», — отметила заместитель председателя СЖР Ольга Галахова.

«У нас есть почётная миссия от Союза женщин России — вручить памятную медаль Алёне Сергеевне Журавлёвой. Её сын с честью выполнил свой долг. Герой России Степан Журавлёв стал ещё одним воином-ангелом, вставшим в ряды небесных защитников», — также сказала Антонина Игоревна.

Вручил медаль Алёне Сергеевне заместитель главы Гдовского района Александр Авраменко, присутствовавший на мероприятии в качестве почётного гостя.

«В память о героических сыновьях Гдовщины Степане Журавлёве, Артёме Петренко, Валерии Ксенофонтове, Николае Царёве, Иване Исакове, о защитниках Родины, отдавших свои жизни в Афгане, Дагестане, Чечне, на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, объявляется минута молчания», — объявил Александр Олегович.

В завершение торжественной части мероприятия Александр Авраменко поздравил с заслуженными наградами председателя районного отделения СЖР, председателя ТИК Гдовского района Антонину Веселову и её заместителя по общественной работе Ольгу Галахову, редактора районной газеты «Гдовская заря».

Жёлтыми тюльпанами и прекрасными песнями в исполнении сестёр Марии Шуняевой и Натальи Гамировой завершили женщины первую часть встречи и перешли к чаепитию, где ещё очень много добрых слов друг другу было сказано. А главное, было принято решение делать подобные встречи регулярными и обязательно наполненными добрыми делами.