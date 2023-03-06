Продажи новых легковых автомобилей в феврале упали на 62%

07:25, 07 марта 2023, ПАИ

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в феврале 2023 года снизились на 62,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составили 41,851 тыс. шт. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет ТАСС.

«Февраль 2023 года ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль (данные Комитета автопроизводителей АЕБ)», - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, всего в январе-феврале текущего года в РФ было продано 74,3 тыс. автомобилей (снижение на 62,5% к аналогичному периоду 2022 года).

АвтоВАЗ занимает первое место по продажам автомобилей в феврале, следует из отчета. Продажи автопроизводителя в феврале текущего года увеличились на 5%, до 23,4 тыс. шт. Всего в январе-феврале было продано 40,9 тыс. шт. (рост на 1% по сравнению с таким же периодом годом ранее).

На втором месте - китайская Haval, продажи которой в феврале возросли на 49%, до 5,3 тыс. машин, а в январе-феврале - на 46%, до почти 10 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров компания Geely, увеличившая продажи в феврале на 85%, до 4 тыс. авто, а за два месяца - на 86%, до 7,5 тыс.