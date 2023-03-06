Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Продажи новых легковых автомобилей в феврале упали на 62%

Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в феврале 2023 года снизились на 62,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составили 41,851 тыс. шт. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), пишет ТАСС.

«Февраль 2023 года ознаменовался снижением уровня продаж на 62,1%, или на 68 590 штук по сравнению с февралем 2022 года, и составил 41 851 автомобиль (данные Комитета автопроизводителей АЕБ)», - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, всего в январе-феврале текущего года в РФ было продано 74,3 тыс. автомобилей (снижение на 62,5% к аналогичному периоду 2022 года).

АвтоВАЗ занимает первое место по продажам автомобилей в феврале, следует из отчета. Продажи автопроизводителя в феврале текущего года увеличились на 5%, до 23,4 тыс. шт. Всего в январе-феврале было продано 40,9 тыс. шт. (рост на 1% по сравнению с таким же периодом годом ранее).

На втором месте - китайская Haval, продажи которой в феврале возросли на 49%, до 5,3 тыс. машин, а в январе-феврале - на 46%, до почти 10 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров компания Geely, увеличившая продажи в феврале на 85%, до 4 тыс. авто, а за два месяца - на 86%, до 7,5 тыс. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 марта 2023

Федеральные сети не вытеснят райпо - псковский эксперт
06 марта 2023

Нужна ли господдержка крупному бизнесу, обсудят на «Серебряном дожде»
06 марта 2023

Цена на подержанные автомобили в России выросла до 800 тысяч рублей
02 марта 2023

Центральный банк возобновил печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей

02 марта 2023

Санкции не помешали псковским фермерам увеличить посадки тюльпанов
02 марта 2023

Александр Голышев: Сильный бизнес – это сильная экономика
01 марта 2023

Пусконаладочные работы на псковском заводе «Титан-Полимер» завершатся к концу марта
01 марта 2023

Индустрии красоты Псковской области посвятили новый выпуск программы «Бизнес-клуб»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...