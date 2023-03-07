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Культура

«Лабиринты музейного квартала» смогут посетить псковичи 8 марта

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала» пройдет в Псковском музее-заповеднике 8 марта в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Изюминкой музейного проекта является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала, украшенных красивой иллюминацией. Познавательное путешествие начнется во дворике Поганкиных палат. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации.

Далее экскурсия пройдет вдоль Картинной галереи, костела и Палат у Сокольей башни. Затем гости посетят выставку в Поганкиных палатах «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи».

Место сбора группы: фойе главного корпуса Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Стоимость: 300 руб./чел. – взрослые, 200 руб./чел. – школьники, студенты. Доступна оплата по «Пушкинской карте». Купить билет онлайн можно по ссылке. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону +78112663311.

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