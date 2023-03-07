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Общество

В Москве собирают средства на реставрацию храма в Псковской области

Деньги на реставрацию храма Архангела Михаила XVIII века в Локнянском районе собирает благотворительный фестиваль «От неба до сердца» в Москве, сообщается на сайте фонда «Белый Ирис».

Фото: сайт фонда "Белый Ирис"

Всего на реставрацию церкви требуется 1 050 000 рублей. Из них 700 тысяч рублей будут потрачены на сами работы, 250 тысяч - на строительные материалы, по 50 тысяч - на транспортные расходы и расчистку территории.

Церковь Архангела Михаила была построена в 1712 году на средства великолукского помещика, колокольня - в 1872 году на средства прихожан и частных благотворителей. Здания каменные, два престола: главный - Архистратига Михаила, придельный - преподобного Александра Свирского Чудотворца.

«В масштабе страны у нас около 9 тысяч объектов религиозных находятся в аварийном состоянии. Мы сейчас проводим благотворительный фестиваль «От неба до сердца» в пользу 23 объектов в 14 регионах России. Мы занимаемся восстановлением сельских храмов с 2016 года, и к нам поступает много обращений. У каждого храма должен быть свой энтузиаст-«хранитель», который будет заниматься его спасением. Поэтому мы решили передать опыт всем тем неравнодушным людям», - рассказала директор фонда Ольга Шитова в беседе с РИА Новости.

Фестиваль впервые проходит в Москве в рамках проекта «Хранители наследия». Он включает более 30 мероприятий: мастер-классы, экскурсии, концерты и другие активности.

Собранные на фестивале средства пойдут на разработку проектной документации, приобретение стройматериалов для реставрации храмов в Псковской, Тульской, Тверской, Ивановской, Смоленской, Вологодской, Липецкой, Воронежской, Ярославской, Калужской, Нижегородской, Ленинградской, Саратовской областях и Республике Карелии.

Проект «Хранители наследия» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 10 миллионов рублей. Средства гранта нужны для разработки проектов первоочередных противоаварийных, консервационных и реставрационных работ для 10 храмов, которые находятся в крайне тяжелом аварийном состоянии. В состав работ входит: краткая историческая справка, архитектурно-инженерное исследование памятника, составление акта технического состояния объекта, архитектурно-археологические обмеры, методические рекомендации по противоаварийным и консервационным работам, чертежи по консервации объекта, смета на противоаварийные работы.

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