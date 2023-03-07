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Общество

С 8 Марта поздравили в Псковском филиале Академии ФСИН России

Фото пресс-службы ведомства

В Псковском филиале Академии ФСИН России встречают Международный женский день, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне Международного женского дня в вузе состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к этой знаменательной дате.

Фото пресс-службы ведомства

В актовом зале образовательной организации начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев вручил сотрудникам ведомственные награды и напомнил о неоценимой роли женщин, их заметном вкладе в историю Отечества.

«Этот замечательный праздник — признание в любви и уважении к прекрасной половине человечества. Красота, неповторимое обаяние в сочетании с мудростью и терпением — отличительные черты российских женщин. Сотрудницы уголовно-исполнительной системы в этом смысле не исключение: умные и решительные, надёжные и верные своему делу, они остаются женственными, нежными и чуткими. Вы оберегаете семейный очаг, привносите любовь и радость в этот мир», — обратился к женщинам начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Сысоев и пожелал всем здоровья, благополучия и весеннего настроения.

Фото пресс-службы ведомства

После объявления приказа о поощрении ряда сотрудников и присвоении им квалификационных званий состоялось торжественное награждение по итогам соревнований в стрельбе из пистолета Макарова.

Мероприятие завершилось концертом творческого коллектива псковского филиала академии.

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