Псковичи лишились денег после общения с мошенниками
Жители Пскова и Великих Лук лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.
По версии следствия, в марте жителям Псковской области звонили мошенники и под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления на них кредита, а также под другими предлогами завладели деньгами собеседников на общую сумму 285 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.
В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.
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