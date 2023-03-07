Псковичи лишились денег после общения с мошенниками

11:18, 08 марта 2023, ПАИ

Жители Пскова и Великих Лук лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в марте жителям Псковской области звонили мошенники и под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления на них кредита, а также под другими предлогами завладели деньгами собеседников на общую сумму 285 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведётся расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.