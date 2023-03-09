Готовность к выборам в Пустошкинском районе обсуждают в медиацентре ПАИ

12:03, 09 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная досрочным выборам главы Пустошкинского района, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 марта.

Как проходил процесс выдвижения кандидатов, каково качество предоставленных в ТИК документов, все ли дойдут до регистрации, все ли готово к выборам в Пустошкинском районе, а также как регион готовится к повсеместному внедрению дистанционного электронного голосования в России и как изменится выборный процесс в муниципальных округах, которые в скором времени появятся в регионе?

Об этом поговорим с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым.