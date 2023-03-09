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Политика

Готовность к выборам в Пустошкинском районе обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвященная досрочным выборам главы Пустошкинского района, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 марта. 

Как проходил процесс выдвижения кандидатов, каково качество предоставленных в ТИК  документов, все ли дойдут до регистрации, все ли готово к выборам в Пустошкинском районе, а также как регион готовится к повсеместному внедрению дистанционного электронного голосования в России и как изменится выборный процесс в муниципальных округах, которые в скором времени появятся в регионе?

Об этом поговорим с председателем избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым.

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